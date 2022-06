Ascierto Laureato illustre della Federico II. "Qui è iniziato il mio percorso" Il professore spiega: in questa facoltà ho iniziato gli studi. Sono felice del riconoscimento

"Oggi sono stato onorato di un riconoscimento importante e che dà molta soddisfazione. Mi è stato conferito il riconoscimento di Laureato Illustre dell'università Federico II di Napoli". Così il professore Paolo Ascierto in un post sui social annuncia il suo nuovo prestigioso riconoscimento, che premia lavoro, ricerca, studi e alta specialità.

"Io devo tanto a questa università. Qui è nato tutto il mio percorso nella medicina e nella ricerca scientifica. È qui che sono stato folgorato dall'oncologia e dall'immunoterapia, ambito in cui ho impostato la mia carriera e che nel tempo mi ha dato tante soddisfazioni e importanti insegnamenti. Anche quello della perseveranza, perché non ci si deve far scoraggiare dai fallimenti. Napoli è una meravigliosa città. E credo fermamente che la Federico II abbia contribuito molto a rendere Napoli una delle capitali della cultura mondiale. Grazie di cuore a Matteo Lorito, Magnifico Rettore della nostra università, e a tutti i suoi delegati per avermi conferito tale titolo".