E' morto 'O Pa 'o Pa. Addio al mendicante più famoso di Napoli Addio allo storico personaggio del centro storico

Morto all'età di 87 anni ‘o Pa ‘o Pa, al secolo Umberto Consiglio, storico mendicante di Napoli e figura conosciuto da chiunque frequentasse il centro storico partenopeo. La sua figura era presente a Napoli almeno dagli anni Settanta, dai quartieri di Chiaia a quelli del Vomero, con una preferenza per la zona universitaria tra via Mezzocannone e piazza Bellini, e ovunque lo si poteva sentire ripetere "oppà, oppà" (qualcuno lo ha tradotto come «'o ppa' a mme'» ovvero «il pane a me» dal quale poi ha preso lo storico soprannome.

Se n'è andato così, senza far rumore, a stretta distanza da un altro simbolo di Napoli, Valeria delle Sigarette, conosciuta anche come Giannina. Anche lei era una presenza fissa della vita notturna di piazza Bellini e dintorni, conosciuta da tutta Napoli e che, leggenda vuole, ispirò Pino Daniele per lo splendido brano "Chillo è nu buono uaglione".

L’anziano, che aveva circa 87 anni, viveva ai Quartieri Spagnoli con una nipote. In tanti, appresa la tragica notizia, hanno voluto dire addio tramite i social a quel simpatico mendicante che ha animato per tutta la sua vita le strade del centro cittadino.