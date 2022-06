Napoli, degrado a Ponticelli: discarica di rifiuti a cielo aperto Via Mattioli ricoperta di immondizia, la denuncia di Borrelli (Verdi)

A Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, in via Raffaele Mattioli, è sorta l’ennesima discarica a cielo aperto.

Come segnalato da un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francese Emilio Borrelli, lì dove sono installati dei contenitori per la raccolta indifferenziata e differenziata, è stata sversata una quantità impressionante di sacchi della spazzatura e di ingombranti di ogni tipo che invade interamente il marciapiede.

“Abbiamo sollecitato Asia ad effettuare un intervento di bonifica nell’area indicataci. È evidente che, però, bisogna pensare ad un piano di prevenzione, occorre l’intervento della Polizia Ambientale e l’installazione di telecamere.

Da un lato, sia in centro città che nelle zone periferiche, la raccolta rifiuti non procede come dovrebbe, mentre dall’altro si ha che fare con un’inciviltà dilagante che ora va arrestata. Servono le maniere dure, bisogna incastrare chi inquina ed inzozza il territorio e vanno previste pene più severe.”- ha dichiarato Borrelli.