Covid, De Luca avverte: "Bene il turismo ma attenti al ritorno del virus" Il governatore mette in guardia i cittadini dalla diffusione della nuova variante

"In questa estate avremo una stagione turistica interessante con un boom che riguarda tutta l'Italia, onda di turismo nel Paese soprattutto con presenza forte di turisti da Germania, con l'ingresso in Italia della variante omicron 5 molto diffusa in Germania".

Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua dretta Fb del venerdi'.

"Sara' una stagione importante - ha aggiunto - per il turismo e le nostre economia ma anche un rimescolamento sociale inevitabile. In questo periodo stiamo avendo una piccola ripresa del contagio covid, credo sia giusto invitare i cittadini a non avere una sottovalutazione. Io vedo un clima di questo tipo, abbiamo amici, conoscenti e parenti positivi, dobbiamo fare quasi uno slalom per evitare il contagio, ma non abbiamo patologie pesanti e ricoveri in terapia intensiva. E' fondato che non abbiamo un grande problema ma stiamo attenti perche' abbiamo un numero di positivi enormemente superiore rispetto ai postivi di un anno fa, nonostante la campagna di vaccinazione. Questo e' un annuncio di cosa puo' succedere in autunno, se i numeri si moltiplicano per dieci cominciamo ad avere anche ricoveri. E' inutile dire che abbiamo voglia di respirare e siamo stanchi, bisogna preoccuparsi e indossare la mascherina se ci soo assembramenti anche al chiuso anche se il Governo dice che non sia necessario, penso a mezzi trasporto, traghetti, aerei, eventi festivi".