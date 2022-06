Covid, risale il tasso di incidenza al 22,24%. Punzi: "Varianti più contagiose" Il primario del Cotugno: mutazioni omicron più contagiose, ma sintomi più sfumati

Sale, in Campania, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 3.288 i neo positivi al Covid su 14.779 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 19,92%, oggi e' pari al 22,24%. Nessuna persona deceduta nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta piuttosto stabile la situazione ricoveri con 12 posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); e con 301n posti letto occupati in degenza (-1 rispetto a ieri). Il covid rialza la testa, complici le varianti del virus più contagiose, ma meno letali. Il contemporaneo allenamento delle misure anti contagio, nei fatti, ha consentito alle varianti di circolare. “Come quella Omicron 5 - spiega il primario del Cotugno il professore Rodolfo Punzi -, che ormai ha motivato il rialzo significativo dei contagi. Per fortuna non sono aumentati i ricoveri. Questo conferma che le infezioni dovuti alle varianti del covid causano una sintomatologia più sfumata, anche grazie alla barriera vaccinale, che nonostante non sia curvata sulla variante omicron, garantisce comunque la preziosa copertura e protezione necessaria”.