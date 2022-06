Napoli, parte l'operazione di lavaggio delle strade cittadine In azione i nuovi mezzi Asìa: prime attività in Piazza Garibaldi, al Vasto e lungo Corso Umberto

“È entrata nel vivo l’operazione di lavaggio delle strade cittadine con i nuovi automezzi, che Asìa Napoli effettuerà secondo un calendario di interventi per sei ore al giorno, in tutte le 10 Municipalità”. Lo rende noto l’assessore all’ambiente Paolo Mancuso.

“La programmazione della campagna di pulizia partita con Piazza Garibaldi, Vasto, Corso Umberto, Piazza del Gesù e San Domenico - ha spiegato Mancuso - è stata resa possibile con un investimento straordinario dell’azienda che nei giorni scorsi abbiamo fortemente sollecitato. La sperimentazione sarà in vigore fino al 31 luglio. Poi, all’indomani delle nuove assunzioni previste dal bando che sarà pubblicato entro fine giugno, gli interventi di pulizia strade potranno entrare a regime secondo un programma quotidiano garantito sette giorni su sette in orari che non interferiscano con la circolazione veicolare e pedonale”, le parole dell'esponente della giunta.