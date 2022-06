"Briatore? La pizza è per tutti. Costa poco? Per 15 euro vi diamo tutto il menu" Il fondatore del Pizza Village: "Venga, gli facciamo vedere come farla con ingredienti ottimi"

- “Ieri è stata una serata incredibile, il miglior lunedì di sempre dei nostri dieci anni di Pizza Village. Una scena che ci ha emozionato perché questo significa successo per l’evento in sé ma anche perché questo in qualche modo rappresenta l’entusiasmo di stare insieme e una ripartenza”. Lo ha ha detto Claudio Sebillo a Rtl 102.5. “Il nostro pubblico è sempre più internazionale, così come la nostra città. La città è ritornata al fermento del 2019”, ha aggiunto il ceo e fondatore di Pizza Village a Napoli. Alla kermesse si parla della Pizza di Flavio Briatore e del suo costo? “Da noi se ne parla molto poco. La nostra Pizza è accessibile ed è la Pizza di tutti, è una Pizza che resta dal punto di vista economico assolutamente popolare. Si può fare, lo dimostriamo noi. A quindici euro diamo ai nostri visitatori un menù completo e non solo la Pizza, che è di ottima qualità”, ha detto Sebillo. Si potrebbe invitare Briatore per fargli vedere che una Pizza con ingredienti ottimi si può fare a cinque euro? “Con grandissimo piacere lo facciamo. Il nostro nome, Pizza Village, significa accoglienza, inclusività e confronto”, ha risposto Sebillo. “Noi ci confrontiamo tutti i giorni e non c’è nessun problema. Saremmo ben lieti e contenti se volesse venire qui e potremmo parlarne davanti a una buona Pizza”