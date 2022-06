Gas metano a Napoli, si cambia: via al contratto da 650 milioni di euro Interessati i Comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata

Il Comune di Napoli e la società "2i Rete Gas" hanno firmato il contratto per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Napoli 1 Città di Napoli e impianto costiero”, che include, oltre al Comune di Napoli, i municipi di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata.

Si conclude così la procedura di gara avviata ad agosto 2018, dopo che sia il Tar Campania che il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso del gestore uscente Italgas.

Il territoriale "Napoli 1" è uno degli Ambiti più importanti d’Italia, con una rete di distribuzione di oltre 1.600 km, con 380 mila utenti attivi e un valore della concessione per i dodici anni di durata di quasi 650 milioni di euro, mentre il valore di rimborso delle reti ammonta a 232 milioni di euro circa.

"L’affidamento a "2i Rete Gas" rappresenta, nel mercato della distribuzione del gas nel nostro paese, il più complesso trasferimento del servizio tra gestori finora affrontato a seguito di gara pubblica - fanno sapere da Palazzo di città -. Importanti benefici per la collettività scaturiranno dai risultati della gara: "2i Rete Gas" si è impegnato a investire oltre 225 milioni di euro negli impianti di distribuzione e circa 16 milioni in progetti di efficientamento e risparmio energetico, oltre che ad allacciare gratuitamente tutti i nuovi utenti fino ad un massimo di 1.400 mt per la connessione alla rete, fatta salva la verifica di fattibilità tecnica e di sostenibilità del sistema distributivo, successivamente alla realizzazione del piano degli investimenti, ed a svolgere diverse prestazioni di servizio a costo zero. Inoltre, "2i Rete Gas" ha versato oltre 10 milioni di euro ai Comuni dell’Atem, da investire in progetti di efficientamento energetico".

I Comuni dell’ambito, già proprietari di una porzione di rete, si sono visti riconoscere, a fronte dell’alienazione della stessa al nuovo gestore, un valore di circa 30 milioni di euro. A titolo di canone di concessione, "2i Rete Gas" verserà un importo annuo di circa 3.5 milioni di euro ai Comuni dell’ambito.

"I Comuni dell'area costiera napoletana potranno così migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio gas e completare in tempi brevi la rete di distribuzione nelle aree non ancora metanizzate", si sottolinea nella nota del municipio partenopeo.