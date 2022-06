Napoli, di nuovo folla al pronto soccorso del Cardarelli: chiude il reparto Circa 140 pazienti in attesa, il nuovo manager D'Amore costretto a limitare gli accessi

Il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di nuovo in tilt. La direzione dell'ospedale, da poco passata nelle mani di Antonio D'Amore, - medico di Caserta, che ha guidato per tre anni l'Asl Napoli 2 nord – è stata costretta a chiudere temporanemente il reparto di emergenza. Troppi gli accssi registrati in questi giorni, circa 140 barelle in attesa e le ambulanze del 118 da questa mattina non possono portare pazienti, fatta eccezione per quelli in codice rosso.Sature tutte le strutture dell'emergenza-urgenza dell'ospedale di Napoli: di qui il provvedimento del management dell'ospedale.