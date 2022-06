Vende su Fb i biglietti del concerto di Ultimo a Napoli ma è una truffa Nei guai venditore napoletano. La vittima è una madre di Montevarchi (Arezzo)

Vende due biglietti per il concerto del cantante Ultimo ad una madre di Montevarchi (Arezzo) la quale per accontentare i figli versa 200 euro: ma e' una truffa.

I carabinieri pero' hanno rintracciato e denunciato il truffatore. E' accaduto a Montevarchi (Arezzo). Secondo quanto riferito, il venditore, un uomo residente a Napoli, aveva contattato la donna su Facebook mettendo a disposizione i due biglietti che in realta', dopo aver incassato i soldi, non ha mai inviato.

Per l'uomo e' scattata la denuncia per truffa. I carabinieri hanno scoperto anche un'altra truffa, questa volta a carico di un uomo residente in Valdarno che ha versato 400 euro senza avere un prodotto assicurativo richiesto. La denuncia e' scattata dopo le indagini a carico di un altro napoletano.