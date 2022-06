Napoli, auto contro impalcatura: ripristinata la circolazione in Corso Umberto Lavori di messa in sicurezza durante la notte. Traffico in tilt per tutto il giorno

Incidente in corso Umberto, la circolazione è stata regolarmente ripristinata. Dopo il primo intervento avvenuto nella notte da parte della Protezione Civile e della Polizia Locale le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la giornata. I Vigili del Fuoco e la ditta privata affidataria dei lavori presso lo stabile hanno lavorato incessantemente fin dalle prime ore della mattina per tutto il giorno.

Da qualche ora è stata rimossa, con tutte le cautele del caso, l'autovettura nella quale si erano conficcati alcuni tubi innocenti.

Per tutta la giornata di sabato si sono registrati gravissimi disagi in pieno centro in seguito allo schianto, senza vittime per fortuna, che ha portato alla chiusura di una parte importante di una delle arterie principali della città.

Un’auto di grossa cilindrata, che procedeva ad alta velocità, si è schiantata contro l'impalcatura di uno stabile di sette piani. Alla guida dell’automobile c’era un giovane. Da una prima ricostruzione pare che l’automobilista, proveniente dalla stazione centrale verso piazza Borsa, superato l’incrocio con via Mezzo-

cannone, volesse girare in via Salvatore De Renzi, la stradina immediatamente successiva a via Mezzocannone, per poi accorgersi che il tratto di strada era pedonalizzato e che l’accesso alla stradina non era possibile. Il giovane automobilista ha provato a svoltare per tornare sul corso Umberto ma ha colpito in pieno l’impalcatura che è stata fortemente danneggiata. La protezione civile, immediatamente intervenuta sul posto con la polizia locale ha disposto l'immediata chiusura al traffico del tratto di corso di Corso Umberto dall’incrocio con via Mezzocannone fino a piazza Nicola Amore (più noti come piazza quattro palazzi) in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.