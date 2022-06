Vigili aggrediti a Napoli, Maresca accusa: "Prova del fallimento della giunta" Il leader dell'opposizione in comune boccia l'amministrazione del sindaco Manfredi

"Il bilancio di questi 9 mesi di amministrazione Manfredi e' sicuramente negativo. La prova e' l'aggressione ai danni dei vigili urbani nei pressi di piazza Garibaldi. Sul fronte sicurezza, uno dei temi a cui - per esperienza e per aver raggiunto qualche risultato nel mio percorso professionale - tengo di piu', sto lavorando intensamente. La strada e' solo una: il rigore. Occorre ripartire dalla cultura delle regole e per farlo si devono far rispettare, prima ancora di darle. Mettere regole che, si sa, non verranno mai rispettate o, addirittura, che gia' sono fatte per essere violate, e' un errore gravissimo. Meglio non metterle a questo punto". A dirlo e' Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione, che interviene sull'aggressione subita dagli agenti dell'unita' operativa San Lorenzo accerchiati e feriti da un gruppo di migranti durante un controllo. "Napoli ha un esercito di oltre 1.100 poliziotti locali, ma evidentemente non rendono quanto dovrebbero. Bisogna organizzarli meglio, avendo il coraggio di superare le storiche resistenze sindacali, quando non sono funzionali al servizio".