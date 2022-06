Regione: parere favorevole a piano beni confiscati in Campania Piano strategico 2022-2024. Ecco le novità

La commissione speciale anticamorra e beni confiscati, presieduta dal consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro, ha espresso parere favorevole all’unanimità alla delibera di giunta regionale per l’adozione del piano strategico per i beni confiscati anni 2022/2024, ad iniziativa dell’assessore regionale per le politiche integrate e per la sicurezza e legalità, Mario Morcone.

“Occorre spronare le amministrazioni per recuperare i beni confiscati e destinarli ad usi socialmente rilevanti – ha sottolineato Pierro - , il problema fondamentale è, infatti, quello di avere i mezzi e il personale per poterli gestire al meglio. Questo è un tema prioritario per la commissione che presiedo, tanto che ne abbiamo fatto oggetto della costituzione di una sottocommissione che avrà il compito di approfondire, seguire e monitorare il recupero e riutilizzo dei beni confiscati e creare una sinergia con i comuni”– ha aggiunto il consigliere regionale della Lega. “Inoltre – ha proseguito Pierro - abbiamo costituito una ulteriore sottocommissione sulla scuola per favorire l’azione educativa nel mondo scolastico contro la camorra, la criminalità e la microcriminalità e la crescita della cultura della legalità”.

Il Piano strategico per i beni confiscati, previsto dalla Legge regionale 7/2012, rappresenta lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e che individua i criteri e i settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio regionale.

Esso punta sulla valorizzazione dei beni confiscati, sul rafforzamento delle competenze nella gestione dei beni confiscati e sulla partecipazione attiva della cittadinanza e sulla reimmissione nel circuito dell’economia legale delle aziende confiscate.