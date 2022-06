Caldo record, il ministero lancia l'allerta massima. Bollino rosso in 19 città Campania a 40 gradi. Caldo record a Napoli

Ancora 48 ore di caldo e la terza ondata rovente che si abbatte sull'Italia. Mai come prima. Tre ondate di anticiclone Caronte tutte in un mese. E sale l'allerta, per l'ennesima bolla rovente di matrice africana che soggiorna instancabilmente sull'area mediterranea. Il ministero della salute ha aggiornato il bollettino per i prossimi giorni relativo all’ondata di caldo e nell’elenco delle città con bollino rosso (il massimo livello di allerta, pericoloso anche per la salute di tutta la popolazione) ci sono 12 località oggi e ben 19 Mercoledì 29 Giugno.

Nella giornata di Martedì 18 Giugno 12 città sono contrassegnate da bollino rosso, ossia il massimo livello di allerta che prevede un’ondata di calore che può mettere a rischio la salute di tutta la popolazione e non solo dei soggetti fragili. Mercoledì 29 Giugno il picco con ben 19 città in rosso, secondo quanto riportato nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, aggiornato a oggi. Oggi sono in allarme rosso Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. A queste si aggiungeranno mercoledì Ancona, Bari, Bologna, Catania, Messina, Pescara e Viterbo.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.