"Prenditi cura di me", stasera su Ottochannel la finale sul canale 16 Rebecca Lettera, Luca Gallico, Federica Crisalide e Terry Chiaro. Ecco i nomi dei quattro finalisti

Conosceremo stasera in tv su Ottochannel Tv, canale 16 del digitale terrestre, alle ore 21, il nome del vincitore o della vincitrice del primo reality dedicato al benessere psicofisico “Prenditi Cura di Me”. Un poker di concorrenti in lizza, un poker di coach al lavoro per questa finale ,che ha il sapore della serata di gala, sulla terrazza belvedere del Caravaggio Sporting Village di Napoli. Un grande evento durante il quale i concorrenti ripercorreranno le fasi salienti del loro percorso. Al tavolo dei coach i quattro giudici Massimiliano Gaudino, psicoterapeuta ed ideatore del reality che ha seguito il percorso psicoterapico dei concorrenti, Rosanna Vigorito, proprietaria del Caravaggio Sporting Village di Napoli, Francesco Pappadia, coach per il fitness, e Dionisio Margherita , che ha seguito il percorso nutrizionale dei partecipanti. Tanti chili persi, sessioni di allenamento e di psicoterapia. Un percorso durato quasi sei mesi e che ha visto lo staff di Ottochannel e del Caravaggio, i giudici e concorrenti, alle prese con un’avventura tv nuova ed entusiasmante.

Un reality unico, mai realizzato prima in una tv regionale. Un villaggio dello sport che è riuscito a diventare set televisivo, fornendo location e spazi non solo per gli allenamenti e sedute, ma anche per le registrazioni, che sono andate avanti, ogni sabato, durante questi mesi. Stasera in finale arrivano loro, i protagonisti: Federica Crisalide, Terry Chiaro, Luca Gallico e Rebecca Lettera. Solo uno di loro sarà dichiarato vincitore. Per la serata sono previsti vari momenti tv. Dal salotto confronto, alla visione delle clip sintesi del percorso di coach e concorrenti, i telespettatori potranno conoscere come e quanto tutti siano cambiati. Una serata in cui non mancheranno sorprese e polemiche. E ci sarà anche il pubblico, vera novità di questa 17esima ed ultima puntata. In platea parenti e amici dei concorrenti e una sorta di giuria che vedrà schierate le due opinioniste Imma Capasso e Imma Penna, affiancate da Lucio Auricchio, Nunzia Cuomo, Alessandro Masone, Marianna Donzelli, Luigi Romano, Cinzia Ferruccio. Ci sarà la musica dal vivo sessioni di riflessione finale su quanto e come i concorrenti siano cambiati, abbiano saputo superare le loro resistenze per rinascere, come persone forti e consapevoli. Perché prenditi cura di me è stato anche e soprattutto questo un viaggio nei sentimenti, in se stessi e nella conoscenza dell’altro. Un reality che ha saputo arrivare dritto al cuore di tanti telespettatori, che hanno seguito in tv il senso prezioso di una trasformazione. Al Caravaggio si sono incontrate anime e persone, che hanno risvegliato il loro bambino interiore, hanno lavorato e rinsaldato relazioni familiari e personali, hanno conosciuto e raccontato i loro lutti, dolori, angeli e demoni, hanno sciolto e superato resistenze radicate e imparato ad amarsi. Tra sport e nutrizione si è lavorato su autocontrollo, spirito di sacrificio e determinazione perché anche questo significa avere cura di se, imparare e a farlo. A raccontare tutto le telecamere di Ottochannel e anche gli scatti di Bruno Ciniglia.