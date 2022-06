Rigenerazione sociale, il ministro Speranza incontra i ragazzi di Nisida Insieme al sindaco Manfredi venerdi 1 luglio la visita al carcere minorile

Venerdì 1 Luglio 2022 alle ore 14:30 presso l’Istituto Penale per i Minori di Nisida si svolgerà l’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, "Nisida: un incontro tra ricerca e territorio per la rigenerazione sociale" con la partecipazione del Ministro della Salute, Roberto Speranza e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il tema del diritto alla salute nella sua declinazione fisica, psicologica e sociale sarà al centro dell’incontro del Ministro e del Sindaco con le ragazze e i ragazzi ristretti a Nisida.

Un momento importante questo, nel quale i giovani avranno l’opportunità di esporre le proprie riflessioni sul concetto di salute elaborate durante le attività laboratoriali svolte nel mese di giugno e organizzate dalla Fondazione Rut e dall’Opera don Calabria in collaborazione con il Centro Europeo di Studi di Nisida.

L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare il progetto di ricerca, ”Buone pratiche di rigenerazione sociale nell’ambito della povertà educativa, del sostegno alle donne e dell’accoglienza in uno scenario post-pandemico", volto all’analisi delle buone pratiche e di esperienze territoriali significative su progetti di coesione e inclusione sociale nella Città Metropolitana di Napoli, realizzato dalla Fondazione Rut in collaborazione con il Centro Studi Opera don Calabria, con la partecipazione dei partner del territorio, tra cui, Dedalus, Gruppo Laici del Terzo Mondo, Cooperativa EVA, Associazione Savio Condemi.

Oltre al Ministro della salute e al Sindaco di Napoli, interverranno all’evento, tra gli altri, Gianluca Guida, Direttore dell’Istituto penale per i Minorenni di Nisida, Rav Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma, Don Ivo Pasa, Opera don Calabria. L’accesso ai giornalisti sarà consentito solo previa conferma di partecipazione e invio di un documento di identità entro il 30 Giugno p.v.