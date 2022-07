Oggi è il giorno del "Napoli Pride 2022" giunto alla 15° edizione In piazza a difesa dei diritti civili e istanze delle persone LGBT+

Prende il via oggi pomeriggio, alle 15, la quindicesima edizione del "Napoli Pride 2022", l'evento culturale e sociale a difesa dei diritti civili e delle istanze delle persone LGBT+ (lesbiche, gay, bisex, trans e oltre +).

Il concentramento è previsto a Piazza Municipio dove sono stati allestiti i palchi fino al lungomare, con gazebo informativi e un villaggio.

Alle 17 sono previsti gli interventi delle istituzioni e delle associazioni partecipanti, mentre alle 18 il corteo sfilerà da piazza Municipio per via Medina, Via Monteoliveto, via Sant'Anna dei Lombardi,piazza Sette Settembre, via Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope.

Alle 21 avrà luogo lo spettacolo con gli artisti ospiti, madrina dell'edizione 2022 è Bianca Guaccero. A condurre la serata sono Teresanna Pugliese e Vito Coppola. Tra gli ospiti che animeranno il palco: Valeria Marini, Alexia, Maria Mazza, Marco Carta, Priscilla, Vergo, Virginio, Antonino, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Mr. Hyde, Rico Femiano, Mavi e Bellatrix.

La manifestazione ha ottenuto, come per gli anni precedenti, il patrocinio morale del Comune di Napoli e sulla facciata di Palazzo San Giacomo ci sarà lo striscione sul Napoli Pride. Lo slogan dell'edizione 2022 è "…e che burdello!", cioè un caos imprevedibile per intendere anche la condanna "di tutti quei pericolosi processi culturali che provano a rosicare spazio all'avanzamento del riconoscimenti di nuovi diritti".

Gaetano Manfredi, sindaco: "Napoli è sempre stata una città in prima linea sui diritti e nella lotta alle discriminazioni e continua questa tradizione che in questa stagione è particolarmente importante perché le battaglie sui diritti sono molto rilevanti e ci sono ancora tanti esempi e casi di discriminazione e di violenza. La città deve essere in prima linea sicuramente in occasione del Pride, ma anche con una politica di azioni quotidiane che stiamo portando avanti”.