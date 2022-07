M5S, il presidente Fico non ha dubbi: "Il rione Sanità anima e cuore di Napoli" Il presidente della Camera loda i giovani: hanno ripreso nelle loro mani un quartiere che amano

"Per me la Sanità è un luogo centrale, è proprio l'anima e il cuore di Napoli e qui bisogna investire".

Lo dice Roberto Fico a margine di un appuntamento nel quartiere a cui il Presidente della Camera dice di essere "molto legato, tantissimo". "Proprio nella Sanità - ricorda - abbiamo tanti anni fa fondato il comitato sull'allarme dei rifiuti e abbiamo fatto tanti percorsi anche contro la privatizzazione dell'acqua. Le nostre battaglie hanno visto un attore importante dal 2005 a oggi in Padre Zanotelli con cui abbiamo lavorato tanto, in questi ultimi anni abbiamo lavorato anche con Padre Loffredo" spiega Fico che parla di "una rete molto importante" e sottolinea il "lavoro sinergico fatto soprattutto dalle istituzioni locali ed ecclesiastiche e il territorio".

"I ragazzi in qualche modo hanno ripreso nelle loro mani un quartiere che amano e può essere di esempio per importanti quartieri di Napoli. Quando c'è humus fertile, come vediamo, la strada porta a un bel futuro" chiosa Fico.

Fico: non tradiamo il patto con i cittadini

"Siamo una democrazia parlamentare, dobbiamo raggiungere degli accordi, come abbiamo fatto in questi anni su varie tematiche, ma bisogna andare sempre dritti, in qualche modo, nella propria direzione. Sapendo che, per un periodo, serviamo semplicemente il popolo, in qualsiasi momento il faro restano le persone che serviamo e quel patto non lo tradiamo".

Cosi' Roberto Fico, a margine della visita alla Basilica di Santa Maria della Sanita', a Napoli, per la rassegna 'Benvenuti al Rione Sanita' - film edition'.

"Non e' una frase fatta la mia, ma sia da presidente della Camera sia da membro del Movimento 5 stelle - ha aggiunto - e' quello che mi sento di dire, in un quartiere di Napoli a cui sono molto legato e dove tanti anni fa abbiamo iniziato le nostre battaglie"