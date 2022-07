Napoli-Carmona, asse nel segno dei giovani e dell'accoglienza La delegazione del Comune spagnolo ricevuta dall'assessore Marciani

L'assessora al lavoro e ai giovani Chiara Marciani ha ricevuto ieri a Palazzo San Giacomo la delegazione spagnola del Comune di Carmona composta dal sindaco Juan Manuel Avila Gutierrez e dagli assessori ai giovani, alla formazione, al lavoro e al commercio Angélica Alonso Avila e Teresa Sierra Gomez.

"L’incontro con la delegazione spagnola, nell’ambito della promozione dei valori europei e delle opportunità da offrire ai giovani, intende promuovere le buone prassi messe in campo dal Comune di Napoli nei riguardi dei giovani, nel mostrare l’accoglienza e l’apertura della città di Napoli verso i numerosi studenti europei che ogni anno scelgono Napoli per svolgere le loro mobilità internazionali in ambito Erasmus+ - fanno sapere da Palazzo San Giacomo -. La visita segue un percorso di collaborazione in ambito europeo già avviato sia dallo Europe Direct del Comune di Napoli che dalle numerose scuole del territorio che hanno scelto l’Andalusia come meta delle proprie mobilità. Lo scorso 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, erano stati consegnati gli attestati di partecipazione a 20 studenti provenienti dal Comune di Cardona in Erasmus a Napoli".

Nel corso dell’incontro sono state inoltre discusse iniziative future da realizzare insieme al Comune di Napoli anche volte a supportare un messaggio di pace e di tolleranza per promuovere una città multiculturale che ripudia il ricorso alla guerra e ad ogni tipo di conflitto.