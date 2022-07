Napoli: dal Vomero nuovo Sos per il rifacimento delle strisce pedonali Attraversamenti a rischio sulla maggior parte delle carreggiate

"E’ un fenomeno al quale si assiste oramai con sempre maggiore frequenza senza che vengano adottati i provvedimenti del caso da parte degli uffici comunali a tanto preposti, nonostante possa costituire un palese pericolo per le decine di migliaia di pedoni che ogni giorno attraversano le strade cittadine - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Mi riferisco alla scomparsa graduale delle strisce pedonali da moltissime carreggiate delle strade partenopee senza che vengano ripristinate con la necessaria sollecitudine.

Particolarmente colpita dall'assenza delle strisce zebrate è la municipalità collinare che comprende i quartieri partenopei del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani - puntualizza Capodanno -. Solo per esemplificare le strisce pedonali sono in gran parte scomparse in piazza degli Artisti e in piazza Vanvitelli ma anche in via Luca Giordano e in via Cimarosa, solo per esemplificare.

La situazione che si determina, in zone altamente trafficate, è decisamente pericolosa per i pedoni – prosegue Capodanno -. Essi infatti rischiano, nell'attraversare la strada, di essere travolti dagli autoveicoli e dai motoveicoli in transito, sovente a velocità sostenuta, sul tratto di carreggiata dove le strisce pedonali sono, allo stato, quasi del tutto scomparse.

Un altro aspetto da tenere il considerazione - sottolinea Capodanno - è rappresentato dal fatto che sovente, approfittando proprio del fatto che le strisce pedonali sono diventate quasi del tutto invisibili, automobilisti e motociclisti parcheggiano i loro veicoli sulle stesse, rendendo ancora più disagevole l'attraversamento dei pedoni, con particolare riferimento ai diversamente abili. Il tutto favorito purtroppo anche dall'assenza dei necessari controlli da parte degli addetti alla vigilanza."

Capodanno al riguardo sollecita un intervento rapido da parte dell’amministrazione comunale partenopea, sulla base di un vero e proprio censimento delle strisce pedonali mancanti, da effettuarsi sollecitamente a cura delle singole municipalità, provvedendo immediatamente a ripristinare quelle sbiadite per il logorio o addirittura mancanti.