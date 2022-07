118 e guardia medica con aria condizionata a tempo: operatore colto da malore Accade al Vomero a Napoli. Appello urgente all'Asl

"Un pò di aria per la postazione 118 del Vomero. Da quanto ci viene segnalato sembra che la postazione del 118 e la guardia medica del Vomero possano usufruire dell’aria condizionata solo dalle 8 alle 17, dopo tale orario l’impianto viene inesorabilmente chiuso lasciando ben sette professionisti nelle grinfie della calura estiva." Lo denuncia l'associazione di promozione sociale "Nessuno tocchi Ippocrate, aiutateci ad aiutarvi."

Un sanitario ha rischiaro di collassare per le temperatura raggiunte all’interno dei locali dell’Asl di Conte della Cerra. Chiediamo alla direzione della Asl Napoli 1 che venga lasciato acceso l’impianto di condizionamento anche per quei lavoratori notturni. Affinché non esistano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B