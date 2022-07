Covid, incubo variante indiana. Over 60 oggi già in fila per la quarta dose Le immagini mostrano code per fare subito la nuova dose. Gli esperti: nuova mutazione pericolosa

Over 60 già in fila presso i distretti a Napoli, per la somministrazione della quarta dose (le foto si riferiscono al Distretto Sanitario 27) e da domani la Fagianeria apre tutti i giorni dalle 9.00 alle 14.00 tranne la domenica. La regione Campania è pronta per provare a fermare la corsa del virus tra le famiglie. Complice il dilagare delle varianti i rischi sono altissimi anche per quello che riguarda la pressione sugli ospedali. Intanto preoccupa la nuova mutazione del covid quella indiana, contagiosissima. E da ieri via libera dal Ministero per la quarta dose di vaccino.

Di fronte alla quinta ondata in corso e dopo la raccomandazione di Ema e dell'Ecdc il ministero della Salute e l'Aifa ieri hanno rotto gli indugi dando il via libera dopo gli over 80 al secondo booster anche per chi ha dai 60 ai 79 anni. "Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione, la battaglia contro il Covid è ancora in corso", ha spiegato ieri il ministro della Salute Roberto Speranza. La nuova dose potrà essere assunta a quattro mesi di distanza dalla terza o dall'infezione per il Covid.