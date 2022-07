Mobilità sostenibile, il ministro Giovannini a Napoli Colmare il gap infrastrutturale e potenziare gli investimenti green le priorità del Governo

La stazione marittima di Napoli ha ospitato la seconda tappa di "Moveo", il percorso di incontri con le associazioni e gli operatori del trasporto e della logistica voluto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

"L'intermodalità per una logistica sostenibile e competitiva" il tema dell'incontro con imprese, istituzioni, sindacati e stakeholder. Ad aprire i lavori, ai quali ha preso parte anche il sindaco Gaetano Manfredi, è stato il ministro Enrico Giovannini.

"Per costruire il documento strategico abbiamo scelto di ascoltare le associazioni e gli operatori non come elemento formale. Vogliamo partire dal presente per immaginare il salto culturale che dobbiamo fare anche nella logistica - le parole dell'esponente del Governo Draghi -. Sarà un processo che si adatterà alle condizioni mutevoli di questo tempo: non si concentra sulle infrastrutture ma sul sistema e la sua resilienza".

Un centinaio gli operatori presenti divisi in cinque tavoli di lavoro: colmare il gap infrastrutturale e sostenere gli spostamenti sostenibili le priorità operativo del confronto.

Giovannini ha anche affrontato il tema della metropolitana di Napoli: "L'interesse di tutti è andare più rapidamente possibile e ne ho parlato con il sindaco di Napoli la scorsa settimana. Ma tutte le istituzioni e anche i partner commerciali che hanno fornito i treni devono preparare risposte in tempi rapidi. Io rispetto il lavoro di tutte le istituzioni e anche dell'Ansfisa, l'agenzia nazionale della sicurezza trasporti, che lavora con impegno e seriamente. Ci sono informazioni che vanno fornite dal costruttore dei treni e sappiamo che alcune prove hanno anche mostrato dei problemi", le parole del ministro.