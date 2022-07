Afragola, "giù le mani dalla Masseria Ferraioli", il flash mob Domani 15 luglio la mobilitazione dopo le minacce

“L’ennesimo atto intimidatorio nei confronti della Masseria Esposito Ferraioli di Afragola è di una gravità inaudita. Ancora una volta le attività nata all’insegna della legalità vengono colpite da azioni che impongono una risposta immediata da parte delle forze democratiche, civile ed istituzionali. Cgil Napoli, Libera Campania e Comitato per la Liberazione dalla Camorra Napoli Nord confermano il loro sostegno agli attivisti del bene confiscato, che da anni si battono per promuovere un modello di impresa etico e sociale basata sui principi del lavoro e della legalità. Ad Afragola la camorra ha già perso. Venerdì 15 luglio saremo al flash mob con cittadini, istituzioni, sindacati ed associazioni per confermare l'impegno incessante per il riscatto dei territori e la liberazione dalle camorre”.