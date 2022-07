Napoli, la sfida per un porto sostenibile e integrato nella città Confronto tra Comune e Confindustria sulla blue economy promosso dal Sole 24 Ore

Se il ruolo dei porti è fondamentale per il paese, tanto più lo è al Sud, dove il 64% dell’import-export avviene via mare, contro il 36% del Nord. Lo ha ricordato questa mattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi durante il convegno “Economia del Mare” organizzato dal Sole 24 Ore: «Per una città come Napoli il porto è parte dell’identità e insieme una grande opportunità di sviluppo. Oggi la sfida è come rendere il porto più efficiente, accogliente e capace di svolgere un ruolo multifunzionale in una logica di sostenibilità e integrazione con la città. Questa è la grande sfida delle città portuali: cogliere le opportunità del settore, ma in una logica di sostenibilità e integrazione cittadina», le parole del sindaco.

«A Napoli il porto è una parte del tutto, in ogni foto c'è il Vesuvio e il porto. Vederlo monco di certi investimenti per noi imprenditori è un peccato, è un peccato non essere del tutto integrati nella più grande azienda della città», ha detto Vittorio Genna, vicepresidente dell’Unione Industriali di Napoli con delega all’Economia del mare durante il convegno “Economia del Mare” organizzato dal Sole 24 Ore.

«Gli imprenditori guardano a sinergie con il pubblico con idee comuni da portare avanti insieme. Il privato deve vedere l'investimento come sviluppo per i prossimi anni. Il privato ha l’obbligo di investire e far crescere il territorio, il pubblico può essere solo una molla e ottenere i fondi».

Concetti ribaditi nel corso dell'evento "Economia del mare" promosso dal quotidiano di Confindustria, per un confronto dedicato alla blue economy e all’industria marittima, settore strategico per l’intera economia nazionale e per la gestione delle imprese dei settori dei trasporti, della logistica, dello shipping e della portualità.