Napoli. E' morta Mia Filippone, vicesindaco. Manfredi: Una persona straordinaria Il dolore e il cordoglio dell'amministrazione comunale

Nella notte è deceduta Maria Filippone, vicesindaco e assessore all'Istruzione. Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l'intera Amministrazione comunale si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita. "Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città", il saluto del sindaco.

Mia Filippone, amata e stimata dirigente scolastica, fu ricoverata esattamente un mese fa al Policlinico Universitario della Federico II per problemi circolatori.

Durante gli anni di insegnamento si è occupata di didattica delle discipline classiche, ha curato a lungo la formazione dei docenti collaborando col Cidi di Napoli e con le Università partenopee, è stata coautrice di libri scolastici della Rizzoli dedicati all’apprendimento della grammatica e della sintassi latina, ha ricoperto per molti anni l’incarico di vice-preside, ha partecipato alla serie televisiva prodotta dalla RAI e condotta da Michele Mirabella Amor Roma. Vincitrice del concorso a dirigente scolastico, dal 2007 è stata preside dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Marie Curie”, successivamente del polo umanistico “Antonio Genovesi” e del liceo classico “Jacopo Sannazaro” di Napoli.

Negli anni della sua esperienza di dirigente scolastico ha promosso e sostenuto numerosi progetti volti all’arricchimento della proposta educativa delle scuole da lei dirette, ha costituito reti di collaborazione con Istituzioni pubbliche e con la realtà del privato produttivo e del privato sociale, ha coordinato la rete di scuole degli ambiti scolastici 12 e 14 della città metropolitana, ha curato la formazione di docenti e di dirigenti, ha svolto incarichi per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Presiede l’Associazione “Amici del Liceo Genovesi” e l’Associazione “Amici della Storia”.