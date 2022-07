Rifiuti, la svolta di Manfredi: "Entro fine '23 pronto compostaggio a Napoli" L'impianto a S.Giovanni a Teduccio: il piano ne prevede anche un secondo a San Pietro a Patierno

"E' partita la gara due giorni fa che si chiude entro la fine di agosto ed entro la fine dell'anno c'e' l'aggiudicazione. Nel 2023 ci sara' il completamento dell'impianto che e' fondamentale per il futuro del ciclo dei rifiuti a Napoli".

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel corso della presentazione insieme al governatore della Camoania Vincenzo De Luca dell'avvio dei lavori per l'impianto di compostaggio che nascera' a Napoli Est, nell'area di San Giovanni a Teduccio.

L'impianto, il primo a Napoli, di un piano che ne prevede anche un secondo a San Pietro a Patierno, "garantira' equilibrio - ha detto Manfredi - con alta tecnologia, la piu' evoluta nela biodigestione, con un impianto anaerobico in cui non si sente puzza perche' e' sigillato. Produce biometano da inserire nella rete, consente risparmio dall'Asia che usiamo con il miglioramento del servizio e anche un beneficio specifico per la VI Municipalita' di Barra, San Giovanni e Ponticelli, dove ci sara' il 100% di differenziata".