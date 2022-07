Rifiuti, De Luca: "Approvazione impianto Napoli est è segnale di svolta" Investimento di 32 milioni di euro. il governatore: questi impianti servono a trattare l'umido

"Abbiamo approvato un piano per realizzare come Regione Campania 11 impianti di compostaggio. Investiamo 200 milioni di euro. Uno degli 11 impianti è questo di Napoli Est per il quale investiamo 32 milioni di euro. Questi impianti servono a trattare l'umido che attualmente per il 90% noi trasportiamo a Padova o in Sicilia con costi spaventosi".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in conferenza stampa a palazzo Santa Lucia.

"Questi impianti - ha spiegato - vanno fatti anche perché la Campania ha deciso di non realizzare altri termovalorizzatori. Il piano regionale dei rifiuti regge senza termovalorizzatori se realizziamo impianti per il trattamento dell'umido, altrimenti i rifiuti non si sa dove mandarli. Questo di NAPOLI Est è un segnale importante di svolta che non deve, però, farci abbassare la guardia rispetto all'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata che a NAPOLI città è ancora al di sotto della media regionale. Dobbiamo arrivare al 60%. Dopodiché, avendo completato la bonifica delle discariche, avendo rimosso la metà delle ecoballe che verrà completata in un anno e mezzo, vendo realizzato questi impianti, avremo risolto - ha concluso De Luca - un problema storico della Campania".