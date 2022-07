Viabilità: Galleria Vittoria, scatta il dispositivo temporaneo di traffico E' in vigore dal dal 27 al 29 luglio

Per consentire i lavori di messa in sicurezza definitiva e di restauro delle facciate della Galleria Vittoria fronte occidentale e fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console, il comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo temporaneo di circolazione dal 27 al 29 luglio. Nel dettaglio, dalle ore 23 del giorno 27 luglio alle ore 6 del giorno 28 luglio e dalle ore 23 del giorno 28 luglio alle ore 6 del giorno 29 luglio, il dispositivo prevede il divieto di transito veicolare nella Galleria della Vittoria; in via Chiatamone, il senso unico di circolazione dalla confluenza con via Santa Lucia all'intersezione con via Giorgio Arcoleo/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli (per consentire il collegamento in direzione Chiaia/Posillipo/Fuorigrotta); in via Giorgio Arcoleo, il senso unico di circolazione dall'intersezione di via Chiatamone/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli a piazza Vittoria (per consentire il collegamento in direzione Chiaia/Posillipo/Fuorigrotta); in piazza Vittoria e via Partenope la sospensione della pista ciclabile, la delimitazione di due corsie di 3,50 metri per consentire il transito veicolare, dalla confluenza con via Caracciolo all'intersezione con via Santa Lucia, il limite massimo della velocità pari a 10 km/h nelle corsie di cui al punto 4a), il senso unico di circolazione nelle corsie di cui sopra, dalla confluenza con via Francesco Caracciolo all'intersezione con via Santa Lucia (per consentire il collegamento in direzione Centro).