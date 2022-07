10eLotto, doppietta in Campania: vincite consistenti a Napoli e Caserta L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro in tutta Italia

Doppietta al 10eLotto in Campania: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50mila euro a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, mentre a Salerno è stato realizzato un 3 da 9mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2 miliardi dall'inizio dell'anno. Un fortunato giocatore ha centrato invece un terno secco (18-37-90 sulla ruota partenopea) da 45mila euro, a cui si aggiunge un'altra vincita da 22.500 euro, per un bottino complessivo di oltre 67mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 595,6 milioni dall'inizio dell'anno.