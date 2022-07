Crisi energetica, convegno Confapi col sindaco Manfredi Domani l'incontro a Villa Doria D'Angri su possibili scenari per Pmi

«Crisi energetica - Piano industriale energetico» è il titolo del convegno, organizzato da Confapi Napoli per domani, mercoledì 27 luglio prossimo, alle ore 16.30 che si terrà a Villa Doria D'Angri, in via Francesco Petrarca 80 a Napoli. Politici, imprenditori, ricercatori e professionisti si confronteranno sul tema che in questi mesi sta tenendo banco nel dibattito nazionale e non solo. Il professor Alberto Carotenuto, rettore dell'Università Parthenope di Napoli, porterà i saluti dell'Ateneo.

Sono previsti gli interventi di: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Raffaele Cesaro, presidente gruppo Ambiente di Confapi Napoli; Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania; Giuseppe Romano, commissario Zes Campania; Maria Caputo, consigliere segretario Odcec Napoli; Marcello Salvio, responsabile Laboratorio efficienza energetica nei settori economici di Enea; e Viviana Cigolotti, ricercatrice Enea.

Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli. A moderare la giornalista Viviana Lanza (Il Riformista).

«Sarà una occasione di confronto su più livelli», spiega il presidente Marrone, «per analizzare il tema della crisi energetica sotto diversi aspetti: quello tecnico, quello economico e anche quello politico. Oggi l'approvvigionamento delle fonti energetiche è uno dei più gravi problemi geopolitici, ma è anche un tema particolarmente sentito dalle famiglie e dalle imprese che si trovano a fronteggiare un incremento dei costi che non sarà sostenibile ancora a lungo».

«Oggi ci troviamo ad affrontare il tema complesso della crisi energetica», ha aggiunto invece Raffaele Cesaro, «tuttavia il secondo Paese manifatturiero d'Europa non può prescindere da una seria e strategica politica energetica che garantisca competitività delle aziende nel medio-lungo periodo».