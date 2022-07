Napoli, in consiglio comunale il commosso omaggio a Mia Filippone Il ricordo della vicesindaca scomparsa prematuramente, Manfredi: "Ci mancherà"

E' stato il primo consiglio comunale senza Mia Filippone, la vicesindaca scomparsa prematuramente. Un lungo applauso prima del minuto di silenzio ha salutato il ricordo del parlamentino partenopeo.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha abbracciato i familiari, presenti in aula, ricordandone l'impegno non solo politico ma anche per il mondo della scuola.

«Ci mancherà e continueremo a perseguire il suo impegno politico al servizio della città», ha assicurato - non senza emozione - l'inquilino di Palazzo San Giacomo.

