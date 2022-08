Pneumatici ammassati e degrado a Soccavo: in azione le guardie agroforestali Inviata segnalazione agli organi di competenza "sperando che al più presto lo spazio torni libero"

Ancora controlli ambientali e lotta al degrado. Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini della zona, ieri mattina i responsabili della guardia agroforestale italiana, distaccamento di Soccavo, Luca Peluso e Salvatore Molvetti hanno segnalato agli organi competenti, le gomme di automobile ammassate da giorni vicino ai secchi dell'immondizia, in via 4 Novembre, nel quartiere di Soccavo.

"Erano giorni che molti cittadini, tramite segnalazioni web e post su facebook, erano indignati da questo materiale giacente in quell'area che, oltre a portare disagio visivo, può creare problemi per l'igiene alla salute pubblica oltre a creare nidi per animali come Topi e insetti", hanno sottolineato le guardie.

Per questo, ieri mattina, dopo un sopralluogo sul posto per accertare la situazione, è stato verbalizzato il tutto e girato agli organi di competenza "sperando che al più presto quello spazio ritorni libero da questi rifiuti speciali". Per l'operazione arriva il plauso del presidente nazionale della Guardia agroforestale italiana, dott Antonio D’Acunto.