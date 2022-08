Mobilità, tavolo in prefettura a Napoli con i sindaci della Penisola sorrentina Palomba ha incontrato i primi cittadini per affrontare i nodi relativi al traffico in costiera

Ieri sono tornate a riunirsi col Prefetto di Napoli Claudio Palomba le rappresentanze degli enti locali della Penisola Sorrentina insieme alle principali associazioni di categoria dell'area per definire le modalità di blocco al transito stradale per i Tir di portata superiore a 7,5 tonnellate durante il mese di agosto. Un provvedimento utile a tamponare una situazione di forte criticità nella mobilità sulla statale sorrentina 145 quale soluzione alternativa all'introduzione delle targhe alterne per le quali non c'erano più i tempi sufficienti per l'adozione del provvedimento e la sua messa in opera.

Sergio Fedele, presidente di Atex Campania tra le più attive associazioni del settore extralberghiero, ha posto il quesito al Prefetto circa la paventata sospensione dei lavori del Tavolo Accessibilità Penisola Sorrentina annunciato dal Ministro Garavaglia e il cui primo incontro è stato programmato per il mese di settembre.

Il Prefetto Palomba ha rassicurato tutti gli interlocutori istituzionali e imprenditoriali sul fatto che si manterranno gli impegni assunti garantendo che sarà egli stesso il riferimento di questo tavolo di lavoro da cui ci si aspetta molto per trovare una soluzione all'emergenza traffico e mobilità nella Penisola Sorrentina.

Inoltre il Prefetto ha sollecitato inoltre tutte le Associazioni affinché si possa dare immediata efficacia a tale Tavolo per presentare una serie di proposte al nuovo Governo sulla falsariga del documento presentato da Atex in rappresentanza di numerose associazioni della filiera turistica e finalizzato ad affrontare soprattutto la disastrata situazione del sistema ferroviario e la valutazione dei flussi turistici in ingresso e in uscita dalla Penisola.

E' mersa anche un'altra novità e cioè di verificare se il "Distretto della Penisola Sorrentina" possa assumere un ruolo di soggetto giuridico in grado di mettere in campo specifiche iniziative su questa priorità.

Soddisfatto Fedele con tutte le siglie presenti perchè da settembre, tutti insieme, istituzioni nazionali,regionali e comunali, Confindustria, Federalberghi, le altre associazioni della filiera turistica potranno affrontare con metodo il principale problema del territorio.

All'incontro col Prefetto Palomba hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Sorrento, Vico Equense, Piano di Sorrento e Massa Lubrense, i vice Sindaci di Meta e Sant'Agnello, il presidente di Federalberghi Campania, il Presidente Atex Campania, il Presidente Confindustria Turismo Napoli e Provincia, il Presidente Confcommercio Sorrento, il Presidente Confesercenti Campania, rappresentanti delle Società di navigazione.