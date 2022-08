Emergenza idrica in Campania: vertice in commissione agricoltura Nove cali e quattro invarianze nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi

La commissione agricoltura si riunirà mercoledì 3 agosto alle 15 per discutere la criticità in agricoltura in Campania legate alla siccità.

Sul versante della siccità nell'ultima settimana si registrano 16 incrementi dei livelli idrometrici, nove cali e quattro invarianze nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi.

Resistono Sele e Garigliano, peggiora il Volturno. Continuano a calare invasi di Conza e del Cilento.

"Abbiamo lavorato sin da inizio anno con il vice presidente Bonavitacola per evitare il disastro siccità sui nostri territori. Purtroppo in particolare nel settore agricoltura la crisi idrica si sta facendo sentire e vogliamo capire come trovare soluzioni condivise e ragionevoli" dichiara il Presidente della commissione Francesco Emilio Borrelli.