Angela Celentano: si segue la pista dell'America Latina, diffusa una nuova foto Il legale della famiglia: "Maria ha pianto quando ha visto l'immagine di come sarebbe la figlia oggi

Una nuova pista, l'America Latina, e una foto realistica. Non si arrendono i genitori di Angela Celentano, la bambina di 4 anni scomparsa 26 anni fa sul Monte Faito. L'immagine è stata realizzata dagli esperti dell'associazione Missing Angels Org, con sede in Florida (Usa), che, con uno speciale e avanzato software che ha permesso di realizzare una age progression del volto della bambina che oggi avrebbe 29 anni. Per realizzarla sono stati utilizzati i tratti somatici di tutti i componenti della famiglia, con particolare riferimento alle sorelle Rossana e Naomi.

Per la famiglia un momento delicato, come spiega il legale della coppia, l'avvocato Luigi Ferrandino. “Maria ha pianto quando ha visto quella ricostruzione, i genitori sono però persone molto intelligenti e capaci e sono a conoscenza che questo è solo un tentativo, non hanno nessuna illusione” chiarisce l'avvocato. Lo scopo della diffusione di questa nuova foto è l'utilizzo dei social, grazie ai quali si riscono a raggiungere un gran numero di persone e paesi nel mondo, magari la stessa Angela che potrebbe riconoscersi.

Nel tg della 14 di ottochannel il servizio con l'intervista completa al legale della famiglia Celentano Luigi Ferrandino.