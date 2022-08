Vittime innocenti dei clan, Napoli omaggia Paolo e Luigi uccisi a 20 e 21 anni I due ragazzi di Pianura vennero scambiati per guardaspalle del boss

In occasione del 22esimo anniversario della morte di Paolo Castaldi e Luigi Sequino, vittime innocenti della camorra assassinati il 10 agosto del 2000, il Comune di Napoli ha deposto 2 fasci di fiori sulle rispettive tombe nel cimitero di Pianura.

Un gesto per ricordare due ragazzi totalmente estranei ai clan, quello dell'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi.

Sono passati 22 anni per una tragedia consumata nel quartiere di Pianura: Paolo e Gigi stavano per partire per le vacanze in Grecia, ma vennero freddati in auto da killer in motorino.

Vennero scambiati per i guardaspalle del boss Rosario Marra: i rivali volevano vendicare una serie di omicidi tra clan rivali per il predominio criminale.