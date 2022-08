Napoli, la città si svuota: volontari e scout in campo nelle mense dei poveri Resta operativo anche il Binario della solidarietà il centro per i senza dimora vicino la stazione

A Napoli i volontari nel giorno di ferragosto animeranno le mense diocesane, da quella del Carmine nel centro storico, a quella nel cuore della Sanità.

Tutte lavorano senza sosta e la macchina degli aiuti è partita proprio nei giorni in cui la citta' si e' svuotata. Resta operativo anche il "Binario della solidarieta' " il centro per i senza dimora, a ridosso della stazione centrale, dove spesso, la sera, arriva a sostegno anche l'arcivescovo Napoli Mimmo Battaglia. Non si ferma neanche la "Comunita' delle genti" struttura che si occupa di accogliere le persone piu' sole.

Quest'anno ai volontari si aggiungono anche gli scout che hanno scelto di vivere l'esperienza estiva di nelle mense estive, gestite dalla Caritas, coordinata da suor Marisa Pitrella, prima donna a dirigere la Caritas diocesana. "Fare rete per poter aiutare tutte le solitudini", dice la direttrice.