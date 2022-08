Morta dopo il parto a 43 anni. Attesa per i funerali di Vincenza Donzelli Si aspetta l'esito dell'autopsia per accertare le cause del decesso dell'operatrice culturale

Dolore e cordoglio, attesa a Napoli per l’ultimo saluto a Vincenza Donzelli, morta a soli 43 anni dopo il parto. Il funerale sarà celebrato nei prossimi giorni, dopo la fine degli accertamenti medico legali ancora in corso, mirati ad accertare le case del decesso delle giovanissima e apprezzatissima operatrice culturale, curatrice del percorso la Via Delle Memorie di Galleria Borbonica Sotterranea a Napoli. Vincenza Donzelli è stata cofondatrice della Galleria Borbonica e operatrice culturale di successo, si svolgeranno. Le esequie si terranno in una chiesa di Monte di Dio. Le indagini, avviate dalla Procura partenopea dopo la denuncia depositata dai parenti di Vincenza, sono in piena fase di acquisizione delle informazioni. Intanto il piccolo dato alla luce da Enza sta bene. «Vincenza aveva portato avanti la gravidanza in buone condizioni di salute e senza particolari problematiche» hanno sottolineato gli amici. Il compagno Andrea Cannavale si è stretto nel suo dolore e silenzio, come i familiari e parenti tutti di Vincenza.

Dopo aver partorito in una nota clinica del capoluogo partenopeo, la donna è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli in seguito al trasferimento disposto dalla clinica perché le condizioni della “paziente sono state ritenute bisognose di assistenza di secondo livello”. Si attende il completamento di tutti gli accertamenti. Mentre si attendono risposte, si moltiplicano i messaggi di solidarietà e affetto. Tra i tanti anche quello dell’attrice Lina Sastri, “addoloratissima e sconvolta”, e del consigliere regionale Francesco Borrelli, amico di famiglia di Cannavale, che ha espresso sui social la sua vicinanza in post accuratissimi che hanno avuto migliaia di like e commenti.