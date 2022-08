Guardia agroforestale, la denuncia: "Soccavo come una discarica di pneumatici" “Allargheremo i nostri sopralluoghi diurni e notturni al fine di poter prevenire questo scempio”

La guardia agroforestale nuovamente in azione. Il personale del distaccamento di Soccavo, nel corso di un sopralluogo notturno in via Dello Sport, nei pressi dell'entrata dell'asse Viario per il Vomero, si è imbattuto in rifiuti di vario genere, in particolare pneumatici. Una distesa di gomme d'auto aveva infatti invaso la maggior parte sei secchi dell'immondizia della zona, fornendo rifugio anche a famigliole di Ratti.

La segnalazione ha riguardato in particolare da via Contieri a via vicinale Paradiso, per finire a Via dello Sport.

"Da giorni giacciono in questi punti troppe gomme di automobile - scrivono dalla guarda agroforestale - Allargheremo i nostri sopralluoghi diurni e notturni al fine di poter prevenire questo scempio che non ha più limiti. Dopo un attento monitoraggio a tappeto sul luogo gli operatori della G.A.I. hanno appurato tale disagio. È stato come di routine segnalato il tutto e girato agli organi di competenza".