Ciambriello: "Sofferenti psichiatrici non dovrebbero entrare in carcere" Il garante: "Inutile continuare a sbandierare chiusura manicomi se non siamo in grado di gestire"

Il garante campano per i diritti dei Detenuti continua le sue visite nelle carceri campane durante la settimana di Ferragosto. Oggi e' stato nel carcere di Secondigliano dove ha incontrato tra gli altri i detenuti psichiatrici. All'uscita del carcer Ciambriello ha dichiarato: " dovremmo chiederci : perché entrano in carcere e le strutture esterne non prendono in carico i sofferenti psichici, perché ci sono pochi professionisti, pochi spazi, pochi progetti di recupero nelle carceri ed infine perché i magistrati non utilizzano misure alternative alla detenzione per questi diversamente liberi. Il diritto alla salute, l’unico peraltro al quale la Costituzione (art.32) riserva l’aggettivo fondamentale, ha sempre suscitato un’annosa e tormentata disputa teorica.

È inutile continuare a sbandierare il successo della chiusura dei manicomi criminali, traguardo che, peraltro, andava tagliato già dagli anni Sessanta, in ragione di importanti pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito, se non siamo in grado di sciogliere nodi sinora inestricabili: presa in carico dei sofferenti psichici in gruppi di appartamento, assistenza domiciliare, potenziamento dei servizi di salute mentale, tutto in fase di prevenzione.

E poi creazione di una nuova Rems in Campania, così come deciso all’unanimità dal consiglio regionale il 3 maggio, potenziamento delle figure di psicologi, psichiatri, tecnici della riabilitazione in carcere, misure alternative al carcere per i sofferenti psichici. Il problema rimane quello di offrire un’adeguata assistenza psichiatrica ai detenuti e di garantire ai dipartimenti di salute mentale le giuste risorse economiche e umane per trattare i liberi vigilati”.