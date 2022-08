Rifiuti abbandonati: scoperta nuova mini discarica a Barra Ancora una segnalazione da parte della Guardia Agroforestale Italiana

Nuovi controlli da parte del personale della Guardia Agroforestale Italiana. Questa mattina è stata scopera una nuova mini discarica in Via Pini di Solimena a Barra. Sono stati trovati in rifiuti di vario genere, classificati in secchi di vernice secca e materiale plastico. Ma anche mobili rotti e sacchi neri contenenti immondizia.

Spazzatura che da giorni è stata segnalata.

"Questi punti vengono presi spesso di mira dagli incivili di turno che hanno scambiato questi luogo per una discarica a cielo aperto. Stamane dopo un attento monitoraggio sul luogo gli operatori della G.A.I hanno appurato tale disagio. È stato come di routine segnalato il tutto e girato agli organi di competenza", scrivono dall'associazione.