Lotto, vinti 216mila euro: ecco dove è accaduto La dea bendata bacia ancora la Campania

Campania protagonista dell'ultima estrazione del Lotto con tre vincite in provincia di Napoli: come riporta Agipronews, a Frattamaggiore, sono stati vinti 216.600 euro, a Pozzuoli altri 11.625 euro e a San Giorgio a Cremano si festeggia con un colpo da oltre 10mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro, per un totale di 676 milioni da inizio anno.