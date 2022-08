Morta dopo il parto. Domani i funerali di Vincenza Donzelli. "Siamo distrutti" I familiari annunciano le esequie. Migliaia di messaggi sui social di amici e parenti

Si terranno domani, venerdì 26 agosto, a Chiaia i funerali di Vincenza Donzelli, morta a 43 anni dopo il parto del suo primo figlio, il 13 agosto scorso, a seguito di complicazioni sanitarie. La cerimonia funebre si terrà alle ore 11,00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone. L'annuncio è stato dato dai familiari e dalla Parrocchia San Marco di Palazzo, che ha sede nella antica basilica, che si trova a Pizzofalcone, nell'omonima piazza Santa Maria degli Angeli.

La scomparsa prematura di Vincenza Donzelli, operatrice turistica e tra le anime della Galleria Borbonica, della quale era responsabile del percorso via delle Memorie, ha profondamente scosso la città di Napoli. Vincenza era la compagna di Andrea Cannavale – produttore cinematografico, figlio del grande attore Enzo – e avevano avuto un bambino proprio pochi giorni prima in una clinica privata napoletana. La procura di Napoli ha aperto una inchiesta e indaga su quanto accaduto, per accertare ogni eventuale responsabilità.