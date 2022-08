Maxi concorso Asìa per assumere 500 dipendenti, ecco il calendario delle prove Si comincia il 12 settembre: 3 sessioni quotidiane per le migliaia di candidati

Il maxi concorso bandito da Asìa Napoli: reso noto il calendario delle prove d’esame per l'assunzione di 500 operatori ecologici a tempo indeterminato.

Il via alle selezioni in programma il 12 settembre alla Mostra d'Oltremare, padiglione 10, con ingresso da piazzale Tecchio. Per far fronte all'altissimo numero di candidati, sono in programma ben 12 giorni di esami con 3 sessioni quotidiane.

"L’ingresso alla Mostra D’Oltremare è riservato esclusivamente ai candidati. Ciascun candidato deve presentarsi, presso l’aula d’esame indicata, secondo l’ordine di convocazione. Il diario è composto prevedendo fino a tre sessioni quotidiane, separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia e sanificazione- tenuto conto della numerosità dei candidati e dei requisiti logistici della sede delle prove", fanno sapere dall'Azienda.

Questo il programma delle prove:

Sessione 1 – Apertura varchi alle ore 8.00 e chiusura alle ore 9.00

Sessione 2 – Apertura varchi alle ore 12.00 e chiusura alle ore 13.00

Sessione 3 – Apertura varchi alle ore 16.00 e chiusura alle ore 17.00