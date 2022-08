Anche mille euro per un biglietto, bagarinaggio folle sul web per i Coldplay Rabbia e proteste dei fans rimasti a bocca asciutta. La TicketOne si difende: vendita regolare

Anche mille euro per un biglietto del concerto di Napoli dei Coldplay.

Bagarinaggio online già nel giorno in cui i tagliandi sono stati messi in vendita andando esauriti in pochi istanti e lasciando a bocca asciutta migliaia di fans che speravano di riuscire nell'impresa di catturare online un posto allo stadio "Maradona".

Rabbia e polemiche con il Codacons che sta valutando l'ipotesi di presentare una denuncia.

Dalla TicketOne arriva un primo chiarimento: "In merito alle notizie di episodi di bagarinaggio online dei concerti 2023 dei Coldplay, TicketOne, tra i titolari della vendita dei biglietti anche al fine di garantire la massima trasparenza comunica che le vendite per le 6 date si sono svolte secondo i tempi e le quantità assegnate dall’organizzatore in modo regolare. La fortissima domanda, superiore alle disponibilità, è stata gestita in assoluto ordine e trasparenza tramite pagine di accodamento. Si sono inoltre applicate tutte le misure previste dalle leggi contro il secondary market mentre i sistemi sono stati protetti da qualsiasi possibile attacco informato tramite sofisticate protezioni con software specifici di cui l’azienda si è dotata. Inoltre, i servizi di audit interno di TicketOne hanno ri-controllato tutti gli acquisti e gli acquirenti tramite sistemi di audit analytics intelligente senza riscontrare di fatto irregolarità".

"La società è tuttavia cosciente che singoli acquirenti possono approfittare della situazione rivendendo illegalmente su web a prezzi anche di molto maggiorati biglietti legittimamente acquistati. In merito a ciò TicketOne aveva già nel marzo scorso rinnovato il proprio esposto esprimendo la necessità che Agcom e le autorità preposte intervenissero subito per sanzionare, come previsto, anche le persone fisiche colpevoli di comportamenti illeciti che effettuano vendite illegali a prezzi maggiorati utilizzando le piattaforme di secondary ticketing e i social network".

TicketOne rinnova inoltre con forza il proprio appello a tutti gli appassionati dei concerti a non acquistare biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali per non alimentare il fenomeno del bagarinaggio, ma anche per evitare agli stessi di incorrere in truffe.

Come noto i biglietti sono ormai tutti digitali e la loro originalità può essere garantita solo dalle credenziali informatiche implicite nel biglietto, questo non impedisce a persone senza scrupoli di rivendere numerose volte lo stesso biglietto o di falsificarlo. L’unica fonte sicura per acquistare biglietti rivenduti da chi dovesse rinunciare ad andare al concerto è costituita dai siti dei canali ufficiali nella sezione dedicata. Nel caso di TicketOne FanSALE.it è il sito di rivendita ufficiale e autorizzato che consente ai fan di rivendere e acquistare senza maggiorazioni, con la garanzia di trovare biglietti verificati e validi per l’ingresso".