Scuola: "Tornare alla Dad per risparmiare sull'energia? Siamo alla follia!" Dura presa di posizione dell'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris portavoce di Unione Popolare



“La proposta di utilizzare la didattica a distanza per far fronte ai problemi energetici di questo inverno è pura follia! Ma d’altronde in questo paese sembra funzionare così: se c’è un problema invece di risolverlo lo si scarica su chi è in basso. La scuola pubblica già paga prezzi altissimi da sempre e così anche durante la pandemia", afferma Luigi de Magistris.

“La DAD come metodo per affrontare le incapacità di governanti inadeguati e incompetenti significa far ricadere sulla vita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi prezzi alti. La DAD significa anche scaricare i costi energetici sulle famiglie. Una cosa assurda. Non solo per mesi si è fatto finta di nulla, non solo si è fatto credere che il problema non esistesse, preoccupati solo di agitare i moschetti e gridare slogan atlantisti preconfezionati, non solo non si è disposto un piano serio di razionamento, adesso si vuole anche far pagare l’incompetenza e la malafede di chi ci governa al paese reale e ai nostri figli in primo luogo", prosegue il portavoce di Unione popolare.

“Invece di intervenire tassando gli extraprofitti di aziende che hanno guadagnato su questa crisi, di stoppare l’invio delle armi e fermare misure che stanno danneggiando imprese e famiglie, e di programmare un razionamento per tempo come stanno facendo altri paesi, qui si sta pensando di caricare alle famiglie anche i costi della DAD. Siamo alla fiera dell’assurdo.” conclude l’ex sindaco di Napoli.