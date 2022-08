"Manca la graduatoria e l'Usr non ci risponde": protesta dei professori a Napoli La rabbia dei candidati della classe di concorso A011, che hanno allertato le forze dell'ordine

"Di fronte a questo scempio e a questo scandalo dobbiamo gridare solo vergogna". Sono amareggiati e arrabbiati i candidati della classe di concorso A011 che questa mattina si sono riuniti davanti all'Ufficio scolastico regionale della Campania.

Presso la sede di via Ponte della Maddalena si sono ritrovati per chiedere di essere ricevuti e, soprattutto, per sollecitare la pubblicazione della graduatoria di merito così da permettere le immissioni in ruolo già autorizzate dal ministero dell'Economia e delle Finanze.

Da settimane hanno atteso una risposta che però tarda ad arrivare e per questo hanno voluto far sentire la propria voce. Una problematica che riguarda non solo i candidati della Campania ma anche i futuri professori di Sicilia, Molise e Basilicata (regioni che dipendono dall'Usr regionale per questa classe di concorso).

"Ad oltre un mese dal termine delle prove orali nessuna graduatoria è stata pubblicata e nessuna risposta è stata data a centinaia di candidati che ormai da un mese chiedono delucidazioni sul silenzio assordante dell'Usr", il disappunto gridato a gran voce a Napoli. La commissione d'esame ha dichiarato di aver terminato i lavori e quindi tutto è nelle mani dell'ufficio scolastico regionale.

I candidati, però, non hanno ricevuto risposta nonostante le sollecitazioni ed hanno allertato le forze dell'ordine: "E' in gioco un nostro diritto, che ci viene negato", hanno spiegato.