Soccavo, altra mini discarica in strada: intervento della Guardia agroforestale Gli operatori hanno segnalato i rifiuti, ora si attende l'intervento delle autorità competenti

La Guardia Agroforestale Italiana (distaccamento Soccavo) è intervenuta in Via Padula, nei pressi della fermata autobus. Individuati una serie di rifiuti ammassati, tra resti di frigoriferi, rotoli di corrugato industriale (probabile scarto di lavori di restauro alle linee elettriche), ma anche bidoni di plastica dismessi, materassi e pezzi di auto in plastica.

Una vera e propria discarica a cielo aperto che da tempo era abbandonata. Gli operatori della Guardia agroforestale hanno segnalato tutto agli organi competenti, che dovranno ora intervenire per la bonifica.