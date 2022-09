Napoli, blitz dei vigili: rimossi oltre cento paletti abusivi nei Quartieri Sempre nel centro storico sequestrati anche articoli contraffatti: venditori in fuga tra i vicoli

Oltre 114 paletti abusivi sono stati rimossi dalla Polizia locale di Napoli, che ha coordinato le operazioni della Napoli Servizi. Il blitz per il ripristino della legalità è scattato nei Quartieri Spagnoli: per la precisione, sono stati 114 gli ostacoli rimossi lungo i percorsi principali della zona.

Partendo da via Galluppi e Vicoletto 1° Consiglio dove sono stati oltre venti i paletti rimossi e proseguendo per vico Campanile, vico Lungo Gelso, Vico Lungo San Matteo e tutte le strade oggetto di segnalazioni specifiche, hanno spiegato da Palazzo San Giacomo.

Durante le operazioni di taglio dei paletti sono state anche riscontrate e rimosse 6 barriere new jersey, 134 fioriere, sei recinzioni metalliche oltre a tavoli e altre strutture in metallo. Quarantacinque le multe elevate dagli agenti della municipale ad altrettante vetture in sosta vietata.

Sempre nel centro storico, gli agenti dell'Unità operativa San Lorenzo sono intervenuti in Piazza San Gaetano, sequestrando circa centocinquanta articoli tra borse, cinture e portafogli contraffatti. Il sequestro è a carico di ignoti in quanto i venditori abusivi, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga tra i vicoli.